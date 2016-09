Ophef om opgevulde kinderbeha's bij winkels

Het zal je maar gebeuren. Je bent de enige in groep 8 die nog geen beginnende borsten heeft. Dan ga je toch gewoon naar de HEMA en koop je een opgevulde variant. Kan je lekker meedoen met de rest. Toch? Seksuologe Willeke Bezemer is het daar absoluut niet mee eens. ,,In de hele groep zal er misschien een meisje zijn met wat meer borstgroei, maar de meesten hebben nog weinig tot niets. Dus dat argument gaat echt niet op.''



Miss verkiezing

Hyperseksualisering heet het tegenwoordig: Jongens en meisjes die op steeds jongere leeftijd worden blootgesteld aan de mores van volwassenen. Hieronder vallen bijvoorbeeld miss verkiezingen voor kinderen, schoenen maat 28 met hakken of opgevulde kinderbeha's. ,,Ze zullen best goed verkopen hoor, maar HEMA moet hier niet aan meedoen. Want welk signaal geef je hiermee? Dat kinderen borsten horen te hebben. En dat is echte onzin. Kinderen hebben geen borsten.''



Bezemer is verontrust over het effect van de kinderbeha. ,,Het voedt de onzekerheid en ontevredenheid over het lijf. Dat is slecht voor kinderen. We weten uit allerlei onderzoeken dat het neveneffect van deze onzekerheid een verbinding heeft met eetstoornissen en een laag gevoel van eigenwaarde. Is dat het je waard?''



Commercie

Natuurlijk verkoopt HEMA deze producten. Justine Pardoen, hoofdredacteur van Ouders Online, kijkt helemaal niet op van de ondergoedserie. ,,Als kinderen 9 zijn, ontstaat er een kantelpunt. Dan willen ze graag bij de volwassenen gaan horen. Meisjes willen dan ook een beha zoals hun moeder draagt. Ik vind het niet gek dat de HEMA daar op een commerciele manier op reageert.''



Pardoen vindt wel dat het aan de opvoeders is om kinderen te behoeden om hier in mee te gaan. ,,Kinderen vinden hier niets seksueels aan, die gevoelens hebben ze niet. Maar als volwassenen vinden we dit niet prettig. Wij associëren een bh meer met seksualiteit en dat hoort niet bij een kinderlichaam.''



Bij de winkelketens zelf zien ze het probleem absoluut niet. Kinderbeha's horen er inmiddels gewoon bij. Opgevuld? Welnee, reageren zijn bij de HEMA. ,,Het is niet dat kinderen grotere borsten willen hebben. Meisjes willen gewoon liever niet dat hun tepels zichtbaar zijn in t-shirts. Daarvoor kopen ze deze bh's.'' Bij de Bijenkorf stellen ze dat het gaat om 'padded' kinderbeha's. ,,Het is bedoeld voor meiden die vanaf borstmaat 65AA'', verklaart een woordvoerder. ,,We hebben het al jaren in het assortiment.'' Volgens de Bijenkorf is het voor kinderen die zich 'al ontwikkelen' en is er ook voldoende aanbod zonder extra vulling. ,,En een padded is geen push-up, hè.''



Hele klas

In 2010 was het de Primark die voor ophef zorgde. Toen hingen de bustehouders vanaf maat 164 ook op de kinderafdeling. In Engeland werd winkeketen ASDA door boze ouders op de vingers getikt met de verkoop van kinderlingerie. Deze besloot daarop om het assortiment aan te passen. Pardoen van Ouders Online herinnert zich de ophef rond het kinderstringetje bij de HEMA ook nog. ,,Het is ook lastig als een hele klas met zo'n beha loopt en je bent de enige die het niet mag. Dan moet je wel heel sterk in je schoenen staan om daar niet in mee te gaan.''