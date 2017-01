Oudste yogajuf (98) legt zich nog met gemak in knoop

Tao groeide op in India en begon daar op haar achtste al met yoga. Bijna een eeuw later geeft ze nog steeds les en is ze onderdeel van een reclamecampagne van het Amerikaanse sportkledingmerk Athleta. Ze is de oudste yogajuf ter wereld en reist nog veel om haar boodschap van positiviteit te verspreiden. ,,Toen ik in 1926 begon met yoga mochten meisjes eigenlijk niet meedoen. Maar ik zette door. Want als jongens het kunnen, kan ik het ook! Ik kreeg een belangrijke yogi zo ver om ook aan vrouwen les te geven. Dat was een doorbraak.''



Nu zijn vrouwen niet meer weg te denken uit yogaklassen, merkt Porchon Lynch. ,,Het lijkt tegenwoordig soms meer op gymnastiek dan op de ware yoga. Dat bestaat uit zoveel meer dan figuren maken en mooie kleding aantrekken. Het gaat om het gevoel dat in je zelf ontstaat als je aan yoga doet. Het gaat om de innerlijke schoonheid die kan schijnen van lichamen en zielen.''