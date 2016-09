Pasgeboren baby omhelst tweelingbroertje dat stervende is

De tweeling werd op 18 augustus geboren. Mason bleek kerngezond maar zijn broertje Hawk was er erg slecht aan toe. Hij werd geboren met een scheur in zijn middenrif (een zogenoemde hernia diafragmica) waardoor organen naar buiten puilden. Het kleintje onderhing meerdere operaties, maar zijn toestand werd uiteindelijk kritiek.



De ouders hebben de foto van de twee op sociale media gezet om mensen de kans te geven om mee te rouwen. Over het kiekje: ,,We vinden dit beeld zó mooi. Het was namelijk de eerste keer dat ze elkaar zagen en aanraakten. En het lijkt alsof Mason zijn broertje Hawk steunt. Zijn gezichtsuitdrukking straalt iets bemoedigends uit van 'het komt wel goed'.''



Na het overlijden van hun baby liet de familie Buchmeyer aan de buitenwereld weten: ,,We zijn diep bedroefd dat ons mannetje door Jezus naar huis is geroepen. Hij is rustig ingeslapen en we weten dat hij niet langer hoeft te lijden.'' De ouders laten het verder bij het verspreiden van de vertederende foto. ,,We willen dit drama in alle rust kunnen verwerken.''