'Peutermelk? Onzin, geef gewoon groente en vlees'

Die dreumesmelk (13,29 euro voor een blik poeder) is volgens de artsen nodig omdat ouders moeite hebben om hun kind gezond te voeden. Via de poedermelk krijgt het kind dan tóch de bouwstoffen binnen, blijkt uit hun onderzoek, dat mede door poedermelkfabrikant Nutricia werd gefinancierd.



Een peuter aan de groente krijgen kan immers een fikse uitdaging zijn. ,,Blijf het aanbieden. Denk niet na de derde keer: mijn kind lust dit niet. Maak het dan eens anders klaar en geef zelf het goede voorbeeld. Ben positief als ouder, geef een compliment als een kind een hapje neemt. Leg gewoon een beetje op zijn bord en moedig aan dat hij het proeft. Niet meer op tafel zetten draagt zeker niet bij aan gezonde voedingsgewoonten'', zegt Astrid Postma, expert voeding en gezondheid van het Voedingscentrum.



Zonde

,,Het is zó belangrijk dat kinderen op deze leeftijd al leren wat gezonde voeding is. Groente en vlees en weinig zoete dranken en weinig snoep. Daar hebben ze een leven lang profijt van. Heel erg zonde dat de kinderartsen niet de nadruk leggen op gezonde voeding maar zeggen: geef maar peutermelk. Die melk nemen ze misschien nog een jaar. En dan?''



Het Voedingscentrum vindt dat ouders te veel zoetigheid aan hun kleintjes geven. Dan verdwijnt de honger en dan kan een kind te weinig voedingsstoffen en vitamines binnenkrijgen. Het officieel advies schrijft voor dat kinderen tot de 4 jaar per dag 10 microgram vitamine D krijgen. Maar de meerderheid van de ouders geeft die druppeltjes of tabletjes niet meer na het eerste jaar. Ook daarom is poedermelk goed, betogen de kinderartsen. Maar het Voedingscentrum, dat het onderzoek heeft bestudeerd, is niet onder de indruk van dat argument. ,,Het is veel eenvoudiger om een tabletje te geven dan iedere dag die poedermelk te maken en te zorgen dat je kind het drinkt. En nog goedkoper ook.''



Ook het Vitamine Informatie Bureau vindt het niet nodig, zegt woordvoerster Suzan Tuinier. ,,Gewone halfvolle melk is prima. Plus vitamine D. Hoe je die druppeltjes of tabletjes geeft, doet er niet toe. Dat mag door het eten als je zeker weet dat ze hun bordje leegeten.''



Gezondheidsraad

Voedingsexpert Postma: ,,Het zou veel beter zijn als deze kinderartsen het nationale advies volgen en ouders uitleggen dat het belangrijk is om goed te eten én het vitamine D supplement te geven. Het advies van de kinderartsen druist in tegen het officiële advies van de Gezondheidsraad. ,,Ook de ESFA, de Europese autoriteit voor voedselveiligheid, en de Europese vereniging van kinderartsen adviseren niet dat er peutermelk gedronken moet worden. We zeggen allemaal: na 6 maanden moet een kind vaste voeding krijgen en groente en vlees moeten daar onderdeel van zijn.''