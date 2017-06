Profvlogger worden? Je ouders steunen je!

Professor dr. Didier Fouarge van het ROA (Research Centre for Education and the Labor Market) is het eens met een kwart van de ondervraagde ouders in het Hema-onderzoek, die geen brood zien in een vlogcarrière voor hun kind. Het is de taak van zijn afdeling aan de Universiteit Maastricht om te meten of opleidingen aansluiten bij de toekomstige arbeidsmarkt en of vraag en aanbod in evenwicht zijn. De arbeidsdeskundige noemt het een utopie dat je mensen kunt opleiden tot professioneel vlogger.