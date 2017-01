Q'ZHN en Maagje: dit zijn de gekste namen die ouders hun kind gaven

De grootste tongbreker bij de jongensnamen is ongetwijfeld T'cxzayneau, gevolgd door Q'ZHN. Verder springt ook Veer-Radjkoemas eruit in de lijst met jongensnamen die slechts één keer werden gegeven in 2016. Namen die waarschijnlijk regelmatig gespeld zullen moeten worden.



Ook bij de meisjes zijn er originele namen gegeven. Wat te denken van Rayviënshelline, Olorunnishola, Kae'J'amore en Erhunmwunse. Of namen als Tippie-Tipper, Maagje, Svastika en El'Genneallée. Stuk voor stuk namen die, in tegenstelling tot de wat meer gebruikelijke, uniek waren in 2016.



Beroemdheden

Sommige ouders lieten zich overduidelijk inspireren door beroemdheden. Bij de jongens zien we bijvoorbeeld Xavi (249 keer), Cristiano (12 keer), Badr (30 keer), Justin (90 keer) en Bowie (13 keer). Ook bij de meisjes was de naam Bowie populair: maar liefst 15 keer werd deze gekozen. Verder waren Doutzen (24 keer), Amalia (18 keer), Nikki (164 keer) en Scarlett (16 keer) erg geliefd.



Ook modehuizen en kinderen van de sterren blijken een goede inspiratiebron. In de lijst staan namen als Kenzo (35 keer), Valentino (33 keer), Zara (69 keer) en Chanel (13 keer). Maar ook Maddox (18 keer, naam van één van de kinderen van Brad Pitt), Phyllon (18 keer, naam van één van de kinderen van Doutzen Kroes) en Lily-Rose (13 keer, naam van één van de kinderen van Johnny Depp).



In 2016 zijn in totaal 88.494 jongens en 84.286 meisjes geboren. De populairste namen waren Daan en Anna.