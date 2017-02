Rijke Amerikanen bereiden zich voor op einde van wereld

De 33-jarige baas van website Reddit - goed voor zeshonderd miljoen dollar - liet onlangs zijn ogen laseren. Waarom? Niet omdat hij plots helemaal klaar was met zijn lenzen, maar omdat hij bang is dat in een chaotische toekomst hij niet kan overleven met slecht zicht.



Opmerkelijk? Niet echt, vindt Steve Huffman. ,,Ik heb motoren en wapens en ben ook bezig met het opslaan van munitie, water en voedsel. Ik ga er vanuit dat ik het in mijn huis wel een tijdje kan uithouden'', vertelt Huffman, de baas van Reddit, aan The New Yorker. ,,Ik ben niet zozeer bang voor het einde van de wereld - door een aardbeving of een nucleaire bom - maar meer voor wat er daarna komt: het tijdelijk wegvallen van een regering. Het moment dat er totale chaos ontstaat en het 'ieder voor zich' wordt.''



En multimiljonair Huffman is echt niet de enige rijke Amerikaan die zich prept op een chaotische toekomst. Vooral in de techwereld wordt er flink voorbereid op het einde der dagen, aldus Antonio García Martínez, de auteur van Chaos Monkeys. Hij rept over survivalisme, een nieuwe stroming in de samenleving met wortels in Silicon Valley.



García Martínez werkte zelf eerder bij Facebook en heeft inmiddels een stuk bosland op een eiland aan de westkust van Amerika gekocht. ,,Als er iets gebeurd, zijn wij er in ieder geval klaar voor. In Facebook-chats spreek ik veel mensen die er net zoals ik in staan. We willen voorbereid zijn en dat moeten we samen doen.''