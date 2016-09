's Werelds kleinste baby Emilia is 'grootste vechter'

Bij haar geboorte was haar voetje net zo groot als een vingertop en ze woog niet meer dan een paprika. Emilia Grabarczyk heeft alle verwachtingen van deskundigen overtroffen en met haar gezondheid gaat het ook steeds beter.



Emilia's moeder moest bevallen met 26 weken zwangerschap in Witten in het westen van Duitsland. Er waren problemen met de placenta waardoor Emilia niet de voeding kreeg die ze nodig had. Bij haar geboorte was ze slechts 22 centimeter en artsen vreesden voor haar leven. Het meisje overleefde en overtrof alle verwachtingen. Dokters noemden haar 'de kleine vechter'. Dokter Bahman Gharavi noemt het een wonder dat Emilia heeft overleefd. ,,Zelfs prematuurtjes die 397 gram wegen overleven amper.''



Normaal gewicht

Nu negen maanden later weegt de kleine spruit ruim drie kilo, het gewicht dat een baby normaal bij de geboorte moet hebben. Lokale nieuwsmedia zeggen dat ze hiermee het record heeft gebroken van 's werelds kleinste baby. Een prematuurtje dat ter wereld kwam in Chicago met 25 weken en toen 243 gram woog was de recordhouder.



Toch leefde de kersverse ouders een halfjaar in onzekerheid met de vraag of hun kleine wondertje het zou redden. Zo waren er complicaties en moest Emilia zelfs een operatie ondergaan toen ze 340 gram woog. Het is pas sinds enkele weken dat haar gezondheid vooruit gaat en het lijkt erop dat het couveusekindje er geen handicap of stoornis aan overhoudt. Haar moeder is dolblij: ,,Het waren moeilijke tijden en er hebben een hoop tranen gevloeid, maar ze wilde het duidelijk overleven.''