Schrijfster 'Way Under The Bar': Ik werd op mijn 30ste ontmaagd

Stoute volwassenen

Later liep Stokes stage bij de tv-series 'Days of Our Lives' en 'Spin City'. Maar ook in de oversekste tv-wereld voelde ze zich niet thuis. ,,Ik werkte voor een biseksuele chef die maar bleef klagen over 'haar veeleisende vriend én vriendin'. En ik had nog niet eens gekust! Mijn beste moment was toen Dan Rather naar me lachte in de lift.''



Daarna kreeg ze een baan bij het beroemde reclamebureau McCann Erickson in New York City. Opnieuw een milieu waar de erotiek nooit ver weg is. Ook daar geen bevrediging voor Stokes. Ze ving wel verhalen op over de bazen die overdag seks hadden met jonge werknemers op kantoor, maar was blij dat ze daar niet aan meedeed. ,,Ik was nog geen vrouw. Ik leek wel een vijftienjarige die losgelaten werd in Manhattan om er met de stoute volwassenen te spelen.''



De auteur besefte dat ze onrealistische verwachtingen had over mannen. ,,Volgens mijn psychiater had ik tien jaar achterstand. 'Eerder drie jaar', zei ik, maar zij zei: 'Neenee, tien''', klinkt het in haar boek.



Stokes naderde zo de 30 en was nog altijd maagd. De avond voor haar verjaardag vond ze het welletjes. Ze zou toch nooit de perfecte man vinden in New York en dus ging ze een week later mee naar huis met een roodharige Schot die ze in een restaurant had leren kennen. ,,Verwacht er niet te veel van'', zei hij haar. De Schot zette voor de gelegenheid een speciale CD op die hij had samengesteld onder de titel 'meisjes in het bed'. Hij stelde inderdaad teleur tussen de lakens, maar het effende wel het pad voor haar voor een succesvollere toekomst op seksueel gebied.



,,Ik speelde mee toen ik er klaar voor was'', zegt ze over het verlies van haar maagdelijkheid. ,,Jaren deed ik erover om te beseffen dat dat deel uitmaakte van mijn charmes. Als je excentriek bent, voel je je buitengesloten. Maar dan besef je dat iedereen rondom jou je juist bewondert omdat je niet zoals iedereen bent. Ze veroordeelden mij niet. Ik liet zelf mijn eigen persoonlijkheid niet toe.''



Stokes is naast auteur ook blogger van de pagina Hello Giggles.