Ultieme wraak van verlaten bruid

Ruim twee jaar geleden zat de Britse Katie Colins compleet nog lamgeslagen in haar appartement in Engeland: Haar toekomstige echtgenoot had haar drie maanden voor de grote dag gedumpt, ze had veel geld in de bruiloft gestoken en nu had ze niets meer, behalve een gebroken hart. Dat liet de toen 30-jarige Colins niet op zich zitten. Ze besloot het roer om te gooien en langs alle prachtige plekken van de wereld te reizen.



Op een blog hield ze al haar belevenissen bij voor haar vrienden en familie. Dat viel in de smaak, want steeds meer mensen lazen haar stukken. Niet snel daarna werd het ook door journalisten opgepikt. Het succesverhaal van Katie was al snel over de hele wereld te zien.



Ze was zelfs zo populair dat een uitgever haar boeken over het reizen als alleenstaande vrouw wil uitgeven. Katie wordt in haar thuisland zelfs de backpackende Bridget Jones genoemd en de vierde editie is aanstaande. ,,Iedereen dacht dat ik een beetje gek was geworden toen ik halsoverkop op reis ging'', vertelt ze op haar website Notwedordead. ,,Vooral omdat ik nog nooit in mijn eentje ergens naar toe was gereisd. Maar voor mij voelde het gewoon goed. Ik had tijd voor mezelf nodig, weg van iedereen en alles om mij zelf weer te vinden.''