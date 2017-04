Wie was vroeger jouw idool? Laat het ons weten!

Justin Bieber, Katja, Ruud Gullit, Freek, André, Mark Zuckerberg, Max Verstappen…Beatles of toch de Stones? Was Abba je favoriete groep of toch Stevie Wonder? Lachte je om Freek of om André? Zwijmelde je bij Hennie Vrienten of Willeke van Ammelrooy? En wist je dat oma een beetje verliefd was op James Dean terwijl opa Sophia Loren best spannend vond.



Bijna allemaal rekenen we onszelf tot een generatie, aldus het Sociaal en Cultureel Planbureau. Van Stille Generatie via Babyboomers tot aan de Millennials: tachtig procent van de Nederlanders identificeert zich met een tijdperk. En elke generaties heeft zijn idolen en helden.



Muzikanten, acteurs, actrices, schrijvers, sporters, wetenschappers of ondernemers; ze spreken of spraken tot onze verbeelding. We hebben allemaal onze favorieten.



De zomer van 2017 gaan we wijden aan al die tijdloze idolen. Leeftijd geen bezwaar. Dus, wiens poster hing er aan je muur? Wie volg je nog steeds? Wiens ideeën inspireren je? Noem hieronder je nationale én jouw internationale held en heldin en wij gaan uitzoeken wie nu die meest populaire iconen zijn van jouw generatie.