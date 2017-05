Zo zielig, een werkje fröbelen als je geen mama meer hebt

Het leek een onverwoestbare traditie: ontbijt op bed en een zelfgemaakte knutsel voor mama op Moederdag. Toch blijken sommige scholen te zijn gestopt met het maken van de knutselwerkjes.



Basisschool de Bieshaar uit Hoogland besloot dit jaar te stoppen met de knutselwerkjes. In een mail aan alle ouders legt de school uit dat de viering voor kinderen die geen contact hebben met hun vader of moeder vaak lastig is. ,,Om die reden hebben we ervoor gekozen het voortaan aan de ouders zelf te laten of zij met hun kind iets willen maken voor Moederdag of Vaderdag.''



Voor basisscholen 't Atelier in Zwolle en De Compositie in Almere was dat in 2015 ook de belangrijkste reden om het moeder- en vaderdagcadeau te schrappen. ,,De standaard gezinsvorm geldt niet voor alle kinderen op onze school'', zegt schooldirecteur Karin de Boer van 't Atelier. ,,We hebben veel eenoudergezinnen. Niet alle ouders gaan goed uit elkaar en van sommige kinderen is een ouder overleden.''