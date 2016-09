Asteroïde naar Mercury vernoemd voor 70ste verjaardag

Oude Londense woning Freddy Mercury wordt cultureel erfgoed

1 september Het huis waar Freddie Mercury woonde in de tijd dat hij zijn Queen-bandleden Brian May en Roger Taylor voor het eerst ontmoette, is uitgeroepen tot cultureel erfgoed. Dat meldt Evening Standard. Het gezin Bulsara nam in 1964 zijn intrek in het bescheiden rijtjeshuis in Feltham toen het overkwam uit Zanzibar.