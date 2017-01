België herdenkt Toots Thielemans met munt

video Rotjoch: Hiphop kan nog professioneler

14 januari Rotjoch van hiphop-platform 101Barz kreeg donderdag de Pop Media Prijs uitgereikt. Hij was drie jaar geleden ook genomineerd. ,,Om eerlijk te zijn vond ik toen al dat ik had moeten winnen, want ik wist toen al wat ik in motion had gezet", zegt Angelo Diop, zoals Rotjoch echt heet.