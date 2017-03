De Kik brengt spontane ode aan overleden Chuck Berry

,,Echt bizar. Dat is het einde van een tijdperk. Ik schrik me het lazarus jongens, we gaan het proberen”, zei hij. ,,Tuurlijk komt altijd goed. Chuck Berry kent iedereen.”



De dood van Berry lokt emotionele reacties uit binnen de muziekwereld, die Berry ziet als een van de grondleggers van het rockgenre.



Berry werd gisteren bewusteloos aangetroffen in een huis in Missouri door hulpverleners. Pogingen hem te reanimeren mislukten. Chuck Berry is 90 jaar oud geworden.