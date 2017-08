Despacito met 3 miljard views best bekeken YouTube-video ooit

De clip van de zomerhit Despacito van de Puerto Ricaanse muzikanten Luis Fonsi en Daddy Yankee is vrijdag de meest bekeken video ooit op YouTube geworden. Het is ook de eerste video die vaker dan 3 miljard keer werd aangeklikt.

Het filmpje heeft ook een recordaantal likes: ruim 17 miljoen. Despacito had midden juli al een streamingrecord van Justin Bieber gebroken, toen het liedje in totaal 4,6 miljard aangeklikt was via verschillende streamingdiensten. In de video bij Despacito die het wereldwijde YouTube-record verbrak, is Justin Bieber niet te zien. De Canadese hitzanger is wel te horen op de remix van het Spaanstalige liefdesliedje. Die versie voert in meerdere landen de hitlijsten aan en werd 470 miljoen keer beluisterd via YouTube.

De vorige recordhouder op de videowebsite was ook al een muziekclip: See You Again van Wiz Khalifa en Charlie Puth, de soundtrack bij Furious 7. Die clip staat voorlopig op ruim 2,99 miljard views. Daarvoor stond Gangnam Style van het Zuid-Koreaanse fenomeen Psy lange tijd boven aan het klassement.

Nederlandse hitlijst

Despacito in de remix van Justin Bieber voert in Nederland deze week voor de tiende week de Single Top 100 aan. Daarmee scoort Justin Bieber zijn grootste hit in Nederland. Bieber bereikte al eerder de hoogste plek van de Single Top 100, maar stond nooit eerder tien weken op nummer 1.

Tot nu was Love Yourself, dat eind 2015 verscheen, zijn succesvolste single in de Nederlandse hitlijst. Love Yourself ging negen weken op rij aan kop. Dat lukte Despacito niet. Luis Fonsi, Daddy Yankee en Justin moesten de afgelopen weken meermaals plaatsmaken voor Krantenwijk van Lil' Kleine en Boef. De rappers staan deze week, net als vorige week, op de tweede plek.