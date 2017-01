Dj Martin Garrix wint Popprijs 2016

De dj sprak het publiek toe in een videoboodschap. De jury vindt dat Garrix zich van veel andere dj's onderscheidt door zijn 'drang naar vernieuwing en feilloze gevoel voor melodie en hits'. Ze noemt hem een artiest 'met imposante cijfers'. Garrix, de huidige beste dj van de wereld volgens het Britse tijdschrift DJ Mag, scoorde hits met nummers als Animals en In The Name Of Love.



De Popprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de band of artiest die volgens de jury in het afgelopen jaar de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek. Vorig jaar ging de prijs naar New Wave (Lil' Kleine en Ronnie Flex). Eerdere winnaars waren onder meer The Common Linnets, Anouk en De Jeugd van Tegenwoordig. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 10.000 euro en een beeld van Theo Mackaay.



Eerder op de avond werden ook de IJzeren Podiumdieren toegekend, de prijzen van de popsector. TivoliVredenburg in Utrecht werd daarbij uitgeroepen tot beste poppodum van Nederland. Eurosonic Noorderslag kreeg de prijs voor beste festival.