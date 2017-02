Doodgewaande vader tieneridool Jean uit Voice Kids meldt zich

Als bewijs stuurt hij een foto van het paspoort van Jean. Moeder is wel geboren in het Syrische Aleppo, maar zou al jaren in Libanon wonen voor zij naar Europa vertrok. Ze reisden volgens hem vanuit Libanon naar Turkije en daarna naar Griekenland, met een gammel bootje, zoals Jean in de Voice vertelt. Hij weet dat ze 3.000 dollar ieder betaalden aan een mensensmokkelaar.



Hampig ziet ook dat ze veel risico namen en verklaart dat met de wens in West Europa te willen leven. De naam Gharabian die Jean in Nederland gebruikt is volgens de neef verzonnen. Volgens hem reisden ze zonder paspoort en lieten ze de Nederlandse overheid weten dat ze die ook niet hadden. Neef Hampig Megurdichian vindt het liegen niet acceptabel. In de eerste plaats voor zijn oom, de vader van Jean, maar ook omdat hij weet hoe er in Europa over vluchtelingen wordt gedacht. ,,Leugens verzieken de situatie voor echte vluchtelingen’’, zegt hij in het Engels.



Als Hampig de beelden van een huis en een kerk in puin in de uitzending van de Voice Kids ziet, stuurt hij drie grote emoticons die bulderen van het lachen en daarna foto’s van het huis van de familie in Libanon. In Bourj Hammoud. Het is er volgens hem nog altijd. Ongeschonden.



De foto in Voice Kids waarop Jean en zijn zus op jonge leeftijd zitten, met op de achtergrond een christelijke kerk, is volgens Hampig wel in Aleppo genomen. Dat is het huis van oma, waar ze op bezoek gingen. ,,Just a visit”, zegt hij. Alleen een bezoek en daarna weer terug naar Libanon.



Lees hieronder verder