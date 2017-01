Drake eindelijk op het podium met gemakzuchtige show

Maar dat chagrijn was snel vergeten door wie er zaterdag wél bij was. Drake ontving vanaf zijn opkomst bij elke beweging een orkaan van gejuich. De rapper, die van de originele rauwe hiphop nauwkeurig de scherpe randjes afvijlde en zo in sprinttempo de koning van de hitlijsten werd, genoot zichtbaar van de bijval. Geheel alleen op de immense bühne, die via een catwalk diep de zaal in voerde, stuiterde hij mee op de applausgolven.

Oogverblindend

Of die allemaal terecht waren, was twijfelachtig. Want de prestatie van Drake zelf stak wel erg bleek af tegen het oogverblindende visuele spektakel om hem heen. Het in elkaar schroeven van de lichtstellages duurde misschien veel langer dan verwacht: het resultaat was overdonderend. Net als de Red Hot Chili Peppers in november vorig jaar had Drake de Ziggo Dome vol gehangen met van kleur verschietende en bewegende bollen.