Drake stelt weer Ziggo Dome-concerten uit

Zijn show is, vrij vertaald, gewoon nog niet af. En dat is een week later nog steeds het geval, aldus Mojo-woordvoerster Shally Hurkmans vanmiddag: ,,Drake wil voor Europa een geheel nieuwe show neerzetten in vergelijking met zijn eerdere Amerikaanse tournee. Helaas is het niet gelukt alles op tijd klaar te hebben. De internationale en lokale opbouwploegen zijn al sinds 17 januari aan het werk in de Ziggo Dome. Daarnaast is Drake al in Amsterdam om te repeteren. Hij is er zelf klaar voor, maar kan niet optreden.’’



Het management van de zanger spreekt in een verklaring van ‘onvoorziene tegenslagen in het productieproces’. Hurkmans gaat er vanuit dat dit de laatste keer is dat kaartkopers op het laatste moment over uitstel moeten worden ingelicht: ,,Wij betreuren het dat deze concerten niet doorgaan, maar hebben het volste vertrouwen dat Drake vier geweldige shows gaat neerzetten.’’



De data voor de shows zijn nu als volgt: zaterdag 28 januari, zondag 26 februari, maandag 27 maart en dinsdag 28 maart.