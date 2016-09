Eindelijk horen de Beatles zichzelf spelen

De documentaire moet een beeld geven vanaf 1962 tot aan hun laatste concert in San Francisco (1966). De Beatlemania kwam tot een kookpunt en er werden - zeker voor die tijd - veel filmbeelden geschoten. Mede dankzij de medewerking van de nog levende Beatles McCartney en Ringo Starr en de erven van John Lennon (Yoko Ono) en George Harrison (Olivia Harrison) is exclusief materiaal in de documentaire verwerkt. Regisseur Ron Howard laat zien hoe de Beatles elkaar ontmoetten, hoe ze beslissingen namen en hoe hun muziek tot stand kwam.



,,We hebben de eindmontage nog niet gezien, maar we hebben wel kunnen meekijken", zegt McCartney. ,,Onze fans stuurden allemaal nieuw beeld­materiaal in, dat is heel bijzonder.''



Ook het geluid is speciaal, stelt regisseur Howard. ,,Het geluid is digitaal geremixt, waardoor de Beatle-beleving in de bioscoop beter is dan ooit."



Beatlemania

Howard speelde in een vorig leven de rol van Richie in de populaire tv-serie Happy Days en kreeg in die hoedanigheid zelf een beetje mee van de hysterie. ,,Ook wij moesten weleens opdraven voor een menigte van tien-, vijftienduizend toeschouwers en dankzij Henry Winkler, die The Fonz speelde, kon ook dat uit de hand lopen. Op die momenten moesten we ontsnappen in een limo en zeiden we tegen elkaar: 'Zo voelt Beatlemania'. Alleen maakten wij dat drie keer mee, voor de Beatles zal het 3.000 keer zijn geweest.''



Wanneer de film in de Nederlandse bioscopen te zien is, kon producent September Films gisteren nog niet zeggen. Wel is zeker dat hij tijdens het nieuwe filmfestival Paff (5 t/m 9 oktober in Amsterdam) wordt getoond.