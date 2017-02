Grammy's van start met eerste prijzen en rodelopershow

In de nacht van zondag op maandag worden in Los Angeles 84 muziekprijzen uitgereikt. Vanwege het grote aantal categorieën worden de winnaars van sommige Grammy's eerder op de dag bekendgemaakt. Het Koninklijk Concertgebouworkest (KCO) heeft zondag geen Grammy-award weten te bemachtigen. In de categorie beste orkestrale uitvoering streek het Boston Symphony Orchestra met de eer. Het KCO werd genomineerd voor de uitvoering van Prokofievs Symphony No. 5 onder leiding van dirigent Mariss Jansons.



Inmiddels zijn de muzikanten via de rode loper aangekomen bij het Staples Center in Los Angeles. De grote vraag zondagnacht is welke zangeres de meeste Grammy's in de wacht sleept: Beyoncé of Adele. De laatste kwam aan in een groene Givenchy-jurk en opende de avond met het nummer Hello. James Corden presenteert de show. De eerste winnaar van de avond zelf was Chance the Rapper.