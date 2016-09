Is zanger van Massive Attack ook graffitikunstenaar Banksy?

Williams ziet een duidelijke link tussen het tijdstip waarop minstens twaalf werken van de beroemde straatkunstenaar werden ontdekt en de steden waar Massive Attack kort ervoor of erna optrad of in een opnamestudio zat. Zanger en toetsenist Del Naja verklaart aan Daily Mail dat hij alleen maar 'goed bevriend' is met Banksy.



3D heeft ook een verleden als graffitikunstenaar in zijn thuisstad Bristol, wat Williams in zijn overtuiging sterkt. Williams meent tevens dat de populariteit van Banksy's zogenaamde street art toenam naarmate ook Massive Attack doorbrak.



Samenwerking

Banksy en Del Naja hebben bovendien al 'samengewerkt'. Del Naja verscheen in de documentaire Exit Through the Gift Shop van Banksy. De kunstenaar leverde op zijn beurt een bijdrage aan het boek '3D & The Art of Massive Attack'.



Williams sluit niet uit dat het werk van Banksy toegeschreven moet worden aan een collectief dat door 3D wordt geleid.



Massive Attack speelde afgelopen weekend nog op het Sint-Pietersplein in Gent, er zijn vooralsnog geen meldingen van Banksy-kunst daar in de buurt.