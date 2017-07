Liefde, vreugde en vergiffenis verloren het van pijn, boosheid en verdriet

‘Jouw stem was die van vreugde en pijn, boosheid en vergiffenis, liefde en verdriet: Al die emoties samen. Zoals we denk ik allemaal zelf ook zijn.’ Op 18 mei dit jaar schreef Chester Bennington een open brief aan zijn vriend Chris Cornell. Een afscheidsbrief na diens zelfmoord.

Twee maanden en twee dagen later verloren de liefde, de vreugde en de vergiffenis het ook bij Bennington van de pijn, de boosheid en het verdriet. Ook de Linkin Park-zanger benam zichzelf gisteren van het leven. Op de dag dat Cornell 53 geworden zou zijn. Bennington was slechts 41 jaar.

Vaker aan zelfmoord gedacht

Quote Ik gebruikte als kind veel meer dan een volwassene aankan. De metal-zanger had vaker aan zelfmoord gedacht, bevestigde hij in vroege interviews. Als jongen zag hij geen uitweg meer uit de doffe aaneenschakeling van ongeluk die zijn jeugdjaren waren. Als 7-jarige werd hij door een oudere vriend uit de buurt misbruikt. Bennington zweeg erover, terwijl het misbruik zes jaar lang doorging. Een periode waarin zijn ouders uit elkaar gingen.



,,Ik ben mijn zelfvertrouwen in die tijd geheel kwijtgeraakt,’’ zei Bennington later. Zijn vader kreeg de voogdij over de 11-jarige Chester toegewezen. Hij kon of wilde niet ingrijpen toen zijn zoon steeds verder wegzakte in een moeras vol drugs. ,,Een wonder dat ik het overleefde,’’ blikte hij er jaren verder op terug. ,,Ik gebruikte als kind veel meer dan een volwassene aankan.’’

Transformatie

Toch kickte Bennington op zijn 17de grotendeels af. Hij verruilde zijn bestaan als Burger King-employee in Arizona voor dat van aspirant-muzikant in Los Angeles toen hij door de audities kwam van de band Xero. Nadat die formatie zijn naam veranderde in Linkin Park transformeerde Benningtons leven totaal.

Chester Bennington werd een rockster. En Linkin Park werd één van de succesrijkste bands van het begin van het nieuwe millennium. Met het debuutalbum Hybrid Theory bereikte de groep onmiddellijk een grote groep vooral jonge metalfans. De tot dan toe niet eerder vertoonde cross-over tussen harde rockmuziek en agressieve hiphop, verzorgd door co-frontman Mike Shinoda, bleek een hit.

Dankzij de gepijnigde zang van Bennington en de raps van Shinoda - beiden met doorwrochten, persoonlijke teksten over innerlijke pijn en levenstwijfel - kregen jongeren die zich eerder niet gehoord voelden ineens een stem.

Wereldformaat

Met het album Meteora uit 2003 bouwde de groep verder aan zijn reputatie als mainstream-rockband. Singles als Breaking the Habit en Numb werden hits. Nadat de formatie een jaar later een aantal songs opnam met rapper Jay-Z – waaronder een in de hitlijsten succesrijke mixversie van Linkin Parks Numb en Jay-Z’s Encore – was de groep op de festivalpodia een speler van wereldformaat geworden.

Volledig scherm Linkin Park in de Ziggo Dome sluiten. © ANP Het succes verstevigde het zelfbeeld van Bennington echter niet. Hij vertelde meermaals te zijn teruggevallen in verslaving. Vooral alcohol kreeg de eind-twintiger en begin-dertiger Bennington in zijn greep. Maar de zanger, die vijf kinderen van drie verschillende vrouwen kreeg en een zoon adopteerde, bevrijdde zich keer op keer van zijn demonen. In interviews vertelde hij enkele jaren geleden trots geheel clean te zijn.



Ondanks de grote publieke reikwijdte was Linkin Park onder muziekcritici niet geliefd. Te bedacht en te zeer bezweken voor de lokroep van de commercie, vonden zij de hybride metal-rap die Linkin Park serveerde.

Ongekende krachten

Afgelopen juni trad de formatie nog op in de Amsterdamse Ziggo Dome. Hoewel fans van het eerste uur ontsteld waren over het – inderdaad zwakke – laatste album van de groep, sloten zij de band op het livepodium toch weer in het hart. Vergeven was de slappe pop op het album One More Light, waarvan een nieuwe single Talking to Myself uitgerekend gisterochtend nog verscheen. Want inderdaad: Shinoda en Bennington konden live ongekende krachten aanboren. Hun shows ademden steevast een ongekende drift hun fans de teksten van hun songs te laten begrijpen. Alsof vooral Bennington het leed van een bewogen leven van zich af schreeuwde.