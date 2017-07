Man bedreigt concert Ariana Grande in Costa Rica

Video Pikante pakjes voor sexy Maan in nieuwe video

7 juli The Voice of Holland-winnares Maan de Steenwinkel schreeuwt het van de daken: haar zesde single is een feit. Vandaag komt de 20-jarige Maan direct met de videoclip van Almost Had it All, waarvoor ze zich flink mocht uitdossen. Zo ligt ze op haar rug in een ultrakort jurkje, heeft ze een grote zwarte hoofdtooi op en doet ze een sexy dansje in een hoog uitgesneden met glitters bezaaide bodysuit.