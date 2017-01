McCartney klaagt Sony aan om rechten Beatles-muziek

De voormalige Beatle wil de auteursrechten terugkrijgen van de door hem en John Lennon geschreven nummers voor de Britse band tussen 1962 en 1971. Om dat voor elkaar te krijgen beroept de zanger en gitarist zich op de Amerikaanse auteurswet die artiesten de mogelijkheid biedt om na verloop van tijd de rechten op hun werk terug te vorderen. McCartney zou vanaf 2018 de rechten van een aantal van de Beatle-songs al kunnen terugkrijgen.



Sony kocht in 2009 de rechten uit de erfenis van zanger Michael Jackson, die in 1985 de rechten van de populaire liedjes van The Beatles, zoals Yesterday, Hey Jude en Let It Be, voor 50 miljoen dollar kocht. De platenmaatschappij is niet van plan zonder slag of stoot de rechten af te staan en zegt in een reactie teleurgesteld te zijn dat het tot een rechtszaak komt.



,,We hebben een groot respect voor Sir Paul McCartney met wie we al lang een goede relatie onderhouden. We hebben altijd nauw samengewerkt met zowel McCartney als de erven van John Lennon om het werk en de liedjes te beschermen'', aldus Sony.