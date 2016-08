Mick Harren naar VS voor behandeling levensbedreigende ziekte

,,Ik had het niet gedaan als het niet levensbedreigend zou zijn'', aldus Harren tegen Shownieuws. ,,In Nederland is het zo dat als je diezelfde behandeling moet hebben, je op een wachtlijst komt. Maar in Amerika is het anders geregeld.''



De zanger wil niet ingaan op de details. Hij wil 'Amsterdams gezeik' voorkomen. ,,Dat is er al genoeg geweest met mij de afgelopen tijden.'' Harren doelt op zijn scheiding (in 2014 kwam er na 16 jaar een einde aan zijn huwelijk met zijn vrouw Pascale, red.). Hij wil zijn 13-jarige dochter verder leed besparen. ,,Ze heeft er veel last van en daar heb ik geen zin meer in.''



Gisteren liet Harren via Twitter weten zich goed en positief te voelen. Hij treedt morgen op tijdens het Jordaan Festival.