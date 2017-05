Na lang zwangerschapsverlof is Anouk vurig als vanouds

Een concert van Anouk draait eigenlijk altijd om twee kwesties: is de zangeres werkelijk gemotiveerd én is haar stem in conditie? Het duurde vier liedjes voor er in de Amsterdamse Ziggo Dome antwoord was op beide vragen. En dat antwoord luidde hartgrondig ja.

Eerste overtuigende bewijsstuk hiervoor: een heerlijk scheurende bluesversie van Three Days in a Row. Toen die ene brulnoot op orkaanvolume door de uitverkocht zaal rolde, voelde iedereen het aankomen: dit wordt een fraaie avond.

Strenge veiligheidscontroles

De voortekenen waren nochtans niet bijzonder goed geweest. De 17.000 fans wachtte bij aankomst een lange wachttijd vanwege opgevoerde veiligheidscontroles. In de nasleep van de aanslag bij het Ariana Grande-concert in Manchester werd iedere bezoeker gefouilleerd. Gevolg: fikse rijen en een verlaat begin van het concert.



Daarna pakte Anouks verrassende keuze voor comedian Patrick Laureij als voorprogramma niet goed uit. Een half uur volle aandacht geven aan cabaret-act bleek voor de meeste bezoekers teveel van het goede. Laureij speelde voor een babbelende menigte een pijnlijk slot van zijn voorstelling.

Verheugd op weerzien

De fans waren duidelijk alleen voor de gastvrouw gekomen. En die bleek zich ook te hebben verheugd op het weerzien met haar publiek. Na een lang zwangerschapsverlof had Anouk het live spelen duidelijk gemist. Oogde ze tijdens haar Ziggo Dome-reeks in 2015 nogal mat, nu was ze vurig als vanouds.

Alle energie ging naar de muziek. Schitterde ze eerder tussen de songs door nog weleens als vuilbekkende podiumdiva, in de Ziggo Dome sprak ze nauwelijks met de zaal. Het bleef bij een kort bedankje aan het publiek: 'Jullie zullen na Manchester wel met een dubbel gevoel hier naar toe zijn gekomen.'

Het maakte niet uit dankzij een reeks aan krachtige uitvoeringen van meestal toch al bekende songs. Zo leefde Let's Run Away Together op van de toegevoegde blazerssectie en werden ook Cold Black Hearted Golddigger en For Bitter or Worse met bezielde uitvoeringen naar een hoger niveau getild. Een goed gedoseerd spelend strijkkwartet op cello deed hetzelfde met Eurovisiehymne Birds.

Uiteraard, we zouden Anouk graag weer eens zo los en ontspannen zien als tijdens Symphonica in Rosso - waar ze zelfs de overeenkomsten tussen haar maandelijkse periode en de verkleedkleur van de concertreeks ongegeneerd belichtte - maar deze demonstratie van vocale kracht volstond ook om te tonen dat er nog steeds maar één Nederlands beste is. Anouk zelf.