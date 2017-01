Nieuwjaarsconcert in Ziggo Dome: groot, groter, Rieu

muziekrecensie Ed Sheeran scoort met slimme elektropop

7 januari De twee nieuwe singles van de Britse singer-songwriter Ed Sheeran bereikten vandaag mondiaal meteen de top van elke denkbare downloadlijst. Niet verwonderlijk: Castle on the Hill en Shape of You zetten de aantrekkelijkste kanten van Sheerans muziek ruimhartig in de etalage.