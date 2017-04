OG3NE in Amsterdam bedolven onder complimentjes

,,Absoluut nog geen tijd gehad om naar het ongetwijfeld mooie nummer van de OG3NE-meiden te luisteren’’, grijnst de Italiaanse zanger Francesco Gabbani over de vocale kunsten van de dames. Hij staat via een Engelse tolk het toegestroomde journaille te woord dat deze potentiële winnaar van het internationale liedjesfestijn graag even aan de tand wil voelen. ,,Mijn lijstje met interviewmomenten lijkt oneindig.’’



Zijn nummer Occidentali’s Karma is namelijk met tientallen miljoenen views op filmkanaal YouTube al weken topfavoriet voor de overwinning. Hetzelfde geldt voor de Zweedse hunk Robin Bengtsson. Zijn uptempo dancetrack I Can’t Go On - een Scandinavische ‘kopie’ van Justin Timberlake’s monsterhit Can’t Stop The Feeling – wordt eveneens getipt voor goud. Bengtsson, met enige vertraging net gearriveerd uit Stockholm, is net als zijn Italiaanse collega ‘lyrisch’ over de drie Nederlandse gastvrouwen. ,,Het thema van hun lied – licht in donkere tijden – is universeel en zal ongetwijfeld miljoenen raken. Die gaan massa’s punten scoren’’, lacht hij zijn spierwitte tanden bloot. Buiten de camera’s om is hij wat somber. ,,Sorry, vanwege de aanslag in mijn land.’’