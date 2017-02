Rockband Linkin Park kondigt nieuw album aan

Het zevende album van de groep heet One More Light en verschijnt op 17 mei. De eerste single van het album is vanaf vandaag te bekijken op YouTube en te downloaden vanaf verschillende websites. In het nummer Heavy werken de mannen samen met singer-songwriter Kiiara.



Linkin Park brak in 2001 door met In the End en werd kort daarna een van 's werelds grootste rockbands. De band heeft 2 Grammy Awards op zak, naast 5 American Music Awards, 4 MTV VMA Awards, 10 MTV Europe Music Awards en 3 World Music Awards. Ook is de groep is de grootste band op Facebook met meer dan 62 miljoen volgers.