Sister Sledge gaat als duo verder na overlijden Joni

,,Joni was een mooi mens, een fenomenale artiest en producer, een briljante zakenvrouw en een powerhouse!", is te lezen in een verklaring die de familie Sledge naar diverse Amerikaanse media stuurde. Debbie en Kim, die met Joni Sister Sledge vormden, laten weten de concerten 'in Joni's krachtige geest' voort te zetten. ,,We zullen Joni's leven vieren en dragen elk concert op aan haar opmerkelijke en mooie leven."

Joni Sledge, de oudste van de zussen, stierf vorige week op zestigjarige leeftijd. Zaterdag werd ze dood gevonden in haar huis in Phoenix, Arizona. De doodsoorzaak is nog niet bekend.