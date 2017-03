Songfestival zet Oekraïne onder druk om Russische zangeres

Ingrid Deltenre, de voorzitter van de European Broadcasting Union (EBU), noemt het 'onaanvaardbaar' dat de Russische zangeres Joelia Samojlova werd uitgesloten van de competitie, die op 13 mei plaatsvindt in Kiev. ,,We zijn gefrustreerd, boos eigenlijk, dat de wedstrijd gebruikt wordt binnen het conflict dat nu gaande is tussen Oekraïne en de Russische federatie", schrijft ze in een brief aan de Oekraïense premier Volodymyr Grojsman. Ze dringt hem daarin aan om 'te verzekeren dat de Russische Oekraïne zal binnen mogen en zal mogen deelnemen' aan de wedstrijd. Als dat niet gebeurt kan de Oekraïense openbare omroep die het Songfestival uitzendt uitgesloten worden van toekomstige evenementen.

De Oekraïense geheime diensten weigerden zangeres Samojlova op 22 maart voor drie jaar toegang tot het land, omdat ze in juni 2015 een concert had gegeven op de Krim, die toen al was geannexeerd door Rusland. Het Songfestival wilde de zangeres toch laten deelnemen via een satellietverbinding, maar dat heeft de Russische staatstelevisiezender Pervyj Kanal geweigerd.