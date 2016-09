Stel viert trouwfeest op Appelpop

Recensie 'De tijd dat Lady Gaga verraste is voorbij'

13:31 Het eerste nieuwe poplied van Lady Gaga (30) in drie jaar tijd is weinig verrassend, soms best irritant en wordt vast geen nummer één-hit. Dat is het oordeel van Qmusic-dj Wim van Helden, die Gaga's carrière al jaren volgt. ,,De tijd dat ze echt vernieuwend was lijkt voorbij.''