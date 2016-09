Tienduizenden eren Mexicaanse zanger Gabriel

De as van Gabriel is gisteren in zijn geboorteplaats, Ciudad Juárez, met een stoet auto's aangekomen. Duizenden mensen stonden langs de kant van de weg. Een menigte legde bloemen bij zijn huis in de stad en veel van Gabriels liederen klonken in de straten.



De familie van Gabriel houdt in besloten kring een herdenkingsdienst. In Ciudad Juárez wordt vervolgens muziek van Gabriel uitgevoerd voor de as van de Latijns-Amerikaanse superster naar Mexico-Stad wordt overgebracht. Daar is morgen een door de regering georganiseerd eerbetoon.