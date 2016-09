Tilburg vraagt OM onderzoek naar rapper Boef

,,Het is niet per definitie zo dat die combinatie niet kan, maar dat moet worden uitgezocht.'' Het onderzoek komt niet op een toevallig moment. De 23-jarige rapper veroorzaakte door een oproep in een filmpje op internet tumult in de Brabantse stad. Boef riep op om te gaan vechten met de Tilburgse rapper Para Soma en diens aanhang. Zo'n tweehonderd jongeren kwamen daarop zondagavond naar Tilburg-Noord en de politie moest veel mensen inzetten om geweld te voorkomen.



Ongewenst

De burgemeester wil duidelijk laten zien 'dat we dit soort gedrag niet accepteren in onze stad', zegt zijn woordvoerder. Bij het aanpakken van ongewenst gedrag betrekt hij ook andere instanties. Door die 'integrale aanpak' kwamen de gegevens over de uitkering naar boven.



Boef zelf reageerde eerder op zijn gebruikelijke manier: met een filmpje. ,,Jullie haten mij echt, hè'', zegt hij in de vlog. ,,Jullie kunnen niks beters verzinnen. Nu heb ik weer een Wajong-uitkering. Ik rij in een Range Rover, maar degene die dit heeft geschreven, rijdt zeker in een Ford K of zo. Doe maar lekker jullie onderzoek naar fraude zogenaamd. Jullie kunnen niks beters verzinnen om mij zwart te maken, dat is het enige wat jullie willen doen. Hoe zielig zijn jullie.''



De rapper werd in de nacht van zondag op maandag in Rotterdam opgepakt voor opruiing. Donderdag kwam hij weer vrij, maar hij blijft wel verdachte.



Rapper Boef heeft vanmiddag ontkend dat hij van de gemeente Tilburg een Wajong-uitkering ontvangt. Dat deed hij via Instagram. ,,Jullie maken mij zwart en haten mij echt hè?", roept hij uit in een videoboodschap. Hij spreekt van 'media isilluminatie'. ,,Kom op man media, doe beter je best en stop die leugens te verspreiden.'' De rapper-vlogger heeft zijn profielnaam op Instagram gekscherend aangepast naar 'Boef Aka Mr. Wajong Uitkering'.



Fraude

Volgens de gemeente heeft de van opruiing verdachte rapper een Wajong uitkering (die is bedoeld voor mensen die wegens een ziekte of handicap niet kunnen werken, red.), terwijl hij in een dure auto rondrijdt. Boef werd maandag aangehouden wegens opruiing. Zondagavond kon de politie in Tilburg-Noord ternauwernood een massale vechtpartij voorkomen tussen fans van Boef en aanhangers van een andere rapper. Vandaag kwam Boef weer op vrije voeten.



Vlogs

Eerder kwam Boef in het nieuws vanwege zijn vlogs, filmpjes waarin hij politieagenten treitert en provoceert. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de burgemeester dit gedrag niet tolereert. Hij heeft het Openbaar Ministerie gevraagd er bovenop te zitten.



De rapper komt uit Alkmaar en woont sinds kort in Tilburg.