Vrienden van Amstel komen nu ook van over de grens

Dat Simons in Ahoy aan de Zeeuwse rockband is gekoppeld, is niet toevallig. Simons verzorgde in 2015 tijdens zes concerten, waaronder een in de Heineken Music Hall, het voorprogramma van Racoon. Van der Weide: ,,Ik was verliefd geworden op Matts song With You en wilde hem er graag bij hebben.'' En Simons: ,,Ik was al zo vaak in Nederland geweest dat ik de songs van Racoon al van de radio kende. De stem van Bart is zo onderscheidend dat je die liedjes wel moét onthouden.''



Op het verzoek mee te doen aan Vrienden van Amstel Live antwoordde Simons 'zonder na te denken ja'. ,,Ik kende behalve Marco en Racoon ook Nick & Simon al. Met Nick heb ik een kerstnummer opgenomen dat we tijdens hun concert in Ahoy ook live hebben gezongen. En verder heb ik gehoord dat Vrienden van Amstel een geweldig feest is. Ik verheug me ontzettend op de komende twee weken.''



Radar love?

De andere Nederlandse artiesten zijn voor Simons nog onbekende namen. Ook de Golden Earring, toch twee keer in de Amerikaanse Top 20, kent hij niet. ,,Radar Love, zeg je? Ik ben ontzettend benieuwd het te horen.''



Simons heeft een bijzondere band met ons land. Hij omschrijft zijn succes hier als 'op z'n minst 100 keer groter' dan bij hem thuis in de Verenigde Staten. Waarom zijn liedjes hier zo aanslaan? Hij weet het niet precies. Hij kan er slechts dankbaar voor zijn, zegt hij. En andersom? Waarom lukt het nog niet in de VS? Van der Weide geeft antwoord: ,,Onbegrijpelijk, vind ik dat. Matts liedjes zijn zo sterk. Dat zouden ze daar toch moeten herkennen.''



Doseren

Simons, die op 13 april solo in de voormalige Heineken Music Hall optreedt, nipt van zijn flesje water. Hij is geen groot bierdrinker. ,,Ik vind het best lekker. Maar het lijkt me niet zo slim er te veel van te drinken'', meldt hij droogjes. Geldt hetzelfde voor de heren van Racoon, die voor de zesde keer deelnemen aan Vrienden van Amstel?



Van der Weide knikt heftig. ,,Je moet enigszins doseren, dat weten we inmiddels. Anders bereik je meer dood dan levend het slotconcert. En ook die valkuil willen we graag vermijden dit jaar.''