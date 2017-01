Zangeres Dua Lipa komt naar Utrecht

Dua Lipa, die overigens echt zo heet, scoorde in 2015 een wereldhit met het nummer Be The One. Daarna volgde Hotter Than Hell en vorige week kwam Scared to Be Lonely uit, een samenwerking met de Nederlandse dj Martin Garrix. Haar debuutalbum Dua Lipa komt begin juni uit.



De zangeres, die Albaanse ouders heeft, is vastbesloten het helemaal te maken in de muziek. ,,Over vijf jaar ben ik de wereld aan het overnemen'', zei ze tegen 3Voor12. ,,Ik zie mezelf in de stadions, ja, dat is de droom. Ik moet het alleen bewijzen.''



De toonaangevende nieuwssite Forbes ziet het wel gebeuren. Bijvoorbeeld omdat Dua met haar aparte naam meteen interessant overkomt, erg sterk en onafhankelijk is en met honderdduizenden volgers erg succesvol is op sociale media.