AA Gent verslaat koploper Club Brugge en verpest jubileum Simons

Vitesse stevig in de subtop na zwaarbevochten zege op AZ

16:41 ARNHEM - Vitesse is in 2017 nog ongeslagen. Met de zwaarbevochten 2-1 zege op AZ meldt de Arnhemse club zich nadrukkelijke in de subtop. Het loodzware programma in januari heeft de equipe van Henk Fraser naast de halve finale van de beker ook nog 7 punten opgeleverd.