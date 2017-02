Aanklager blijft forse straf eisen voor natrappen Gustafson

De aanklager eiste, net als het door Feyenoord afgewezen schikkingsvoorstel, wederom vier duels schorsing waarvan één voorwaardelijk. Dat was mede omdat de Zweed een strafblad heeft in Zeist.

Huisjurist Joris van Benthem, die vorig seizoen succesvol was in Zeist bij vier zaken tegen de spelers Michiel Kramer (2), Eljero Elia en Rick Karsdorp, maakte vooral een punt van het feit dat het formulier met de rode kaart drie uur te laat was ingeleverd. Daarnaast vond de jurist het gewoon geen natrappen. ,,Hij heft zijn been nauwelijks op, Wout Faes loopt als een kievit weg.’’