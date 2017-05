Beroepscommissie handhaaft puntenaftrek, Achilles’29 degradeert

Achilles legt zich echter niet neer bij de beslissing. De club stapt zeer waarschijnlijk naar de rechter om de beslissing aan te vechten en heeft tegelijkertijd nog de hoop gevestigd op het spoedappèl, dat vermoedelijk volgende week dient. Via die juridische weg probeert de clubleiding de beroepszaak van afgelopen woensdag onrechtmatig te laten verklaren. De middag voor de zitting in Zeist bepaalde de kortgedingrechter dat de beroepszaak wel rechtmatig was. Tegen die uitspreek heeft Achilles beroep aangetekend.



Mocht de hekkensluiter van de eerste divisie vanavond in de laatste speelronde toch nog FC Dordrecht voorbijstreven, dan moet Achilles het juridisch gevecht winnen om zich te handhaven.



De Groesbeekse club kreeg de drie punten aftrek vanwege niet behaalde financiële doelstellingen. Achilles, dat door de KNVB behandeld wordt als een categorie 1-club, moest op eerst op 1 april en daarna op 19 april beschikken over 1,5 miljoen euro. Beide deadlines werden niet gehaald. Daarop volgde een waarschuwing en drie punten aftrek. Tegen beide straffen ging de club in beroep bij de KNVB, zonder succes blijkt nu.



De deadlines werden niet gehaald, omdat een lening van 5 miljoen euro bij een onbekende Braziliaanse bank niet op tijd binnen was. Het geld is volgens het bestuur van Achilles bedoeld voor de verbouwing van sportpark De Heikant. De clubleiding stelt overigens dat de lening op 31 maart is afgewikkeld, dus voor beide deadlines en dat daarom de puntenaftrek onterecht is.