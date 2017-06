ADO betreurt vertrek gemeente

De gemeente besloot vandaag haar handen van ADO Den Haag af te trekken. Volgens het college van burgemeester en wethouders is er bij de eredivisionist geen sprake van een gezonde bedrijfsvoering en is het niet in de gelegenheid gesteld zijn rol als toezichthouder naar behoren uit te voeren. Daarom besloot de gemeente donderdag haar zogeheten prioriteitsaandeel in de club terug te geven.