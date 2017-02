ADO kiest voor Groenendijk

Door Wietse Dijkstra



Groenendijk tekent een contract tot het einde van het seizoen. Beide partijen zijn een optie voor nog eens twee jaar overeen gekomen.



Groenendijk speelde als middenvelder tussen 1982 en 1987 voor - toen nog - FC Den Haag. Hij stapte vorig seizoen op bij Excelsior nadat hij de club in de Eredivisie had gehouden. Hij was eerder als hoofdtrainer actief bij Katwijk, Willem II en FC Den Bosch. Verder was hij bij Ajax hij in twee periodes werkzaam als assistent, jeugdtrainer en trainer van Jong Ajax.



Heesen was tussen 1992 en 1998 als verdediger een vaste waarde voor ADO. Als trainer werkte hij tien jaar voor TOP Oss, waarvan vijf jaar als assistent van Hans de Koning, de huidige trainer van de komende tegenstander Go Ahead Eagles. Na Willem II (assistent) en het Chinese Guangzhou Evergrande (jeugd) was hij in Engeland assistent van Jimmy Floyd Hasselbaink bij Queens Park Rangers. Bij die club had hij de nu aan ADO verhuurde Nasser El Khayati onder zijn hoede.



Het nieuwe trainersduo staat in het Kyocera Stadion voor een heidens karwei. ADO Den Haag haalde tien punten in de eerste vier speelronden. Sindsdien is het elftal in een ongekende vrije val terecht gekomen. In de volgende 17 wedstrijden werden nog maar zeven punten gehaald. ADO is gezakt naar de zestiende plaats, één punt boven Roda JC en Go Ahead Eagles. Zaterdag speelt het in Deventer een cruciaal duel met de Eagles.