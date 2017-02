ADO wil opvolger ontslagen Petrovic snel presenteren

ADO verloor vrijdagavond van Vitesse en staat met slechts 17 punten op de 16de plaats. Desondanks besloot de club pas vandaag om te breken met Petrovic. ,,De afgelopen dagen hebben we veel gesprekken met elkaar gevoerd’’, aldus Van As. ,,Op de achtergrond heeft ook de rvc met Martin Jol daarin een grote rol gespeeld.’’



,,We hebben een weloverwogen besluit genomen’’, zegt directeur Mattijs Manders. ,,We denken dat er nú iets moet gebeuren. De reden voor dit besluit is dat we te weinig punten pakken. Het vertrouwen dat we ons onder Petrovic veilig zouden spelen, was er niet meer.’'



De training van ADO werd vanochtend geleid door assistent Ekram Kahya. Petrovic nam vanochtend afscheid van de spelersgroep. ,,Natuurlijk is hij teleurgesteld’’, aldus Van As. ,,Maar we zijn als vrienden uit elkaar gegaan.’’



Hoewel de prestaties van ADO al langer slecht waren, komt het plotselinge vertrek van Petrovic voor veel spelers en supporters toch onverwacht. ,,Het is een verstandig besluit van de club, alleen het tijdstip is verrassend’’, zegt Jacco van Leeuwen, voorzitter van supportersvereniging Haagsche Bluf. ,,Het is nu aan de supporters om achter de technische staf en de spelers te gaan staan.’’