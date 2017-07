Ajax en Olympique Lyon akkoord over transfer Tete

Tete, die als rechtsback en centrumverdediger uit de voeten kan, speelde sinds 2005 in de jeugdopleiding van Ajax. Op 5 februari 2015 maakte hij zijn debuut in het eerste elftal in de wedstrijd Ajax - AZ (0-1). In totaal speelde de back 55 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Ajax en scoorde daarin één keer.

Bij Ajax was Tete min of meer klaar. De rechtsback zat meer op de bank dan dat hij minuten maakte. Bij de Amsterdammers had hij nog een contract tot 2018, maar een verlenging van het contract zat er niet in. Tete reisde namelijk al niet mee naar het trainingskamp in Oostenrijk, waar de ploeg van Marcel Keizer tot zaterdag in voorbereiding was op het nieuwe seizoen.