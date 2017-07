Ajax gaat vol voor Richarlison

Nog geen spoor van Van Persie in Oostenrijk

11:31 Robin van Persie is er nog altijd niet, maar verder is Feyenoord zo goed als compleet tijdens de eerste openbare training van de Rotterdamse club in Oostenrijk. Alleen Cheick Touré, de 16-jarige jongeling die rust krijgt en in het hotel is achtergebleven, en de revaliderende Sven van Beek ontbreken in de groep van 27 meegereisde spelers.