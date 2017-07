Ajax: Nouri’s situatie zeer stabiel

Vanwege de situatie rond Nouri, zal Ajax dinsdagavond niet in actie komen in de oefenwedstrijd tegen Rijnsburgse Boys. 'De spelersgroep van Ajax acht zichzelf niet in staat te spelen', aldus Ajax. Het volgende oefenduel van Ajax is op zaterdag 15 juli. Dan is het Griekse PAOK Saloniki de tegenstander.