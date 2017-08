Ajax schuift Sánchez riant nieuw contract voor, maar Tottenham Hotspur lonkt

De vraag is alleen hoeveel zin die aanbieding heeft nu Spurs voor het eerst deze transferperiode van plan is om flink met de portemonnee te zwaaien. De Londense club heeft de pijlen volledig gericht op Sánchez en zou al veertig miljoen euro hebben geboden voor de 21-jarige Colombiaan. Sánchez werd vorige zomer door Ajax gekocht voor vijf miljoen euro van Atletico Nacional en groeide in een mum van tijd uit tot één van de bepalende spelers in Amsterdam.