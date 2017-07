Ajax speelt gelijk tegen Genk na uiterst droevige week

Zo tijdens een wedstrijd als tegen Genk dacht Veltman er negentig minuten even niet aan en was het goed dat de zinnen even werden verzet. ,,Maar nu en voor de wedstrijd in de warming-up blijf je er toch mee bezig.” Het bezoek aan de familie heeft goed gedaan, denkt Veltman. ,,Je kruipt dichter bij elkaar, je creëert een band. En dan heb je als aanvoerder toch wel de taak om naar sommige jongens toe te stappen die niet altijd hun kwetsbaarheid willen laten zien.”



Trainer Marcel Keizer erkent: ,,Praten is goed om dingen als dit te verwerken. Zoals het ook goed is dat die jongens naar de familie zijn gegaan. Ikzelf ben niet meegegaan. Het was iets voor hun. Ik ga zelf morgen naar de familie. Dat heb ik zo afgesproken.” Keizer wint zoveel mogelijk professionele hulp in voor dit soort situaties. ,,Maar hier is geen draaiboek voor. Je kan spelers niet gewoon even opwinden en aan een wedstrijd laten beginnen.”