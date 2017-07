Ajax voelt de zweep van Keizer

Ook opvallend: tussen de bergtoppen klinkt ook weer het warme stemgeluid van Hennie Spijkerman. De assistent-trainer lijkt bevrijd na een anderhalf jaar durende rol in de marge. Onder Frank de Boer, die in zijn laatste seizoen een twee-eenheid vormde met Orlando Trustfull, verdween hij al meer naar de achtergrond. Onder Bosz was zijn rol gemarginaliseerd door de aanwezigheid van Hendrie Krüzen. Voor Spijkerman lag een rol bij Jong Ajax in het verschiet. Maar zie hem nu aan het werk in Oostenrijk. Pratend en sturend als in zijn beste jaren bij De Boer. Meer aanwezig dan voormalig recordinternational Aron Winter, die net als assistent is begonnen.



Keizer heeft te maken met prettige omstandigheden. Directeur spelerszaken Marc Overmars arriveert vandaag in Oostenrijk en die heeft hem nog niet verrast met een plotseling vertrek van enkele sleutelspelers.